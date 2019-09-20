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تونس تمنح القروي المشاركة في المناظرات الانتخابية لكن بشروط

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وافقت السلطات التونسية على تمكين المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي من المشاركة في المناظرات الانتخابية للدور الثاني من داخل سجنه.
وقررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على طلب التليفزيون التونسي تمكين القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات المبرمجة في الدور الثاني و ذلك إما بالحضور في إستوديوهاتها المركزية أو التسجيل والبث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ثمنت في وقت سابق حرص التليفزيون التونسي على تحقيق مبادئ التغطية المتساوية بين مختلف المترشحين والسعي إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • القروى سينجح رغم انف الخوان المتاجرين بالدين ومرتزقة قطر والاسلام دين القيم والمبادئ وانتم اسأتم اليه بادعاؤكم انكم مسلمون رغم ان طباعكم يهودية فقلوبكم كالحجارة او اشد قسوة ولن تفلح مؤامرة الخوان مع يوسف الشاهد فى اسقاط مرشح القوى المدنية الرافضة لاستغلال الدين فى السياسة والادعاء بان افعالهم الاجرامية تعبر عن معاملات الاسلام لا والله فرسول الله حذرنا منكم خوارج العصر مع انهم يحتقرون صلاة وصيام الاخرين الى صلاة وصيام الخواج وقال عنهم انهم شر خلق الله .فاذا كانت امراة عذبت هرة دخلت النار .وعالم يعلم الناس القرآن من اجل الشهرة ويقال عنه عالم .وبالطبع يقبض ثمن تضليله للناس العالم العلامة عبدالفتاح مورو وراشى الفنكوشى وهم جهلاء فى ابسط مبادئ الاسلام الذى لا يعرف المظاهر والا مادخلت امرأة بغية الجنة لانها سقت كلب فغفر الله لها فالعبرة بالقلب السليم الذى لا يحمل اى بغض او كراهية للناس فينال رحمة الله وقد قال رسول الله من لا يرحم الناس لا يرحمه الله

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