الأمير هاري وزوجته ميجان وإيفانكا ترامب يحضرون زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو|صور

انضم الأمير هاري وزوجته ميجان إلى عدد كبير من المشاهير اليوم الجمعة لحضور حفل زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو في فيلا إيطالية تعود إلى القرن السابع عشر تطل على مدينة روما.

وسافرت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر من الولايات المتحدة للانضمام إلى قائمة الحاضرين البارزين التي شملت المغنية كاتي بيري، وصديقها أورلاندو بلوم، ومقدم البرامج التليفزيونية البريطاني جيمس كوردن، والأميرتين البريطانيتين يوجيني، وبياتريس.

ومن المقرر أن تتزوج نونو، التي ولدت في البحرين وتعيش في الولايات المتحدة، من قطب النفط الأمريكي مايكل هيس في حفل يقام وقت غروب الشمس بفيلا أوريليا الأنيقة.

وينسب لنونو تعريف الأمير هاري بالممثلة الأمريكية السابقة ميجان عام 2016، وتزوج هاري وميجان العام الماضي وأنجبا طفلهما الأول في مايو . وقالت وسائل إعلام بريطانية إنهما لم يحضرا طفلها إلى روما لحضور حفل الزفاف اليوم.

وتقول وسائل إعلام محلية إن احتفالات الزفاف ستتواصل يوم السبت بحفل من المقرر أن يقام في سينيسيتا، أكبر إستوديوهات تصوير الأفلام في إيطاليا بضواحي روما الجنوبية الشرقية.



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