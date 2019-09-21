لامبارد: لا يجب أن ننظر لأسباب نجاح صلاح فهو سبب كل شيء.. وهو وماني على حق في أزمتهما

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد في تصريحات أبرزتها صحيفتي “مترو” و”تيليجراف” الإنجليزيتين: “إنه لأمر صعب لأن في النهاية لكل شخص مساره الخاص ولسوء الحظ لم يسر الأمر بشكل جيد مع صلاح في تشيلسي”.

واستدرك لامبارد “لكن هذا يعد ميزة كبرى له فقد انتقل إلى إيطاليا وعاد وأصبح نجما”.

وواصل “حينما جاء صلاح إلى تشيلسي كانت موهبته واضحة للكل ولكننا كنا نملك اختيارات عديدة في الهجوم ولم يحصل على فرص عديدة للمشاركة”.

وأكمل “لكن اللاعب الذي نراه الآن في ليفربول أصبح عظيما، أعتقد أننا يجب أن نشيد بما فعله”.

وأردف “لا يجب علينا البحث خلف أسباب نجاح صلاح أكثر من النظر إليه نفسه فهو سبب نجاحه والوصول لكل شيء جيد”.

وشدد لامبارد “علينا أن نعترف أن الاحترافية التي تمتع بها كانت كبيرة فليس من السهل مغادرة ناد مثل تشيلسي”.

وبسؤاله عن رأيه في الأزمة التي وقعت بين صلاح وزميله في ليفربول ساديو ماني قال لامبارد: “أتذكر إنني عانيت من مشكلة مشابهة مع جيمي هاسلبانك في تشيلسي بعدما سجلت هدفا ضد ساوثامبتون”.

وواصل “قال لي عقب المباراة أنت سجلت هدفا وأردت تسجيل آخر، هذا الحديث جاء من لاعب يسدد 20 تسديدة في المباراة”.

وأردف لامبارد “تجاهلني هاسلبانك عدة أيام ولم نتحدث قبل أن نتصالح فيما بعد، لم يكن هناك مشكلة كبرى أتذكر الواقعة”.

وأكمل لاعب المنتخب الإنجليزي السابق “مع نضجك وتفكيرك بشكل أكبر تدرك أن ما فعله هاسلبانك هو ما جعله ذلك اللاعب الكبير”.

وأضاف “لذا أستطيع أن أقول إن صلاح وماني كانا على حق، كلاهما على حق، هما لاعبان متنافسان، أحيانا كنت أطلب الكرة لكنهم كانوا يسددونها والعكس صحيح، وهذه منافسة طالما لم تتخط الحدود”.

وواصل لامبارد “أحب هذه المنافسة، فصلاح وماني كل منهما يريد تسجيل الأهداف هما جائعان للمنافسة يريدان أن يكونا فائزين”.

وأتم لامبارد “إن لم يكن الأداء جيدا ورأيت ذلك النوع من الأزمات ربما حينها كمدرب سأتدخل، لكن هؤلاء اللاعبين مدفوعين برغبة قوية للعب والفوز، لذا أنا أحب ذلك”.

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا