لجنة لتحديد أعضاء الشرطة الذين انضمو للجماعات الأرهابية في درنة

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقته المستشار إبراهيم بوشناف قرارًا يقضي بتشكيل لجنه لـ«تحديد أعضاء هيئة الشرطة والموظفين الذين انضمو للجماعات الأرهابية في درنة قبل تحريرها».

وأكد القرار رقم (268) لسنه 2019 على «تحديدًا أعضاء هيئة الشرطة ورتبهم، وكذلك الموظفين (مصنفين وغير مصنفين) المنضمين للجماعات الإرهابية التي كانت مسيطرة على مدينه درنه، مع بيان أسم المتوفي منهم والمحتجز لدى السلطات الأمنية».

ولفت القرار إلى ضرورة «تحري اللجنة الدقه في ذلك، وأن تبدي ملاحظاتها بالخصوص، وأن تستعين بمن ترى لزوم الأستعانه به في سبيل إنجاز عملها، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه».

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