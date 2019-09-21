بحث إلزام الطلاب بسداد مصروفات دراستهم

إيوان ليبيا – وكالات :

اقترح وكيل وزارة التعليم محمد أبوبكر إنشاء مصرف متخصص لتمويل طلبة العلم في جميع المراحل الدراسية الجامعية والتقنية والفنية بقروض طويلة الأجل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن أبو بكر أكد خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارتي التعليم والعمل أن هذا النظام متبع في عدة دول، حيث تلزم الدولة طلبة العلم بسداد القرض بعد تخرجهم بسنوات وبأقساط مريحة لا ترهق ميزانيتهم بعد توظيفهم

وأشار ابوبكر بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق إلي أهمية اللحاق بالتحولات الكبيرة التي أحدثتها التغيرات المتسارعة في التقنية والتقدم العلمي الكبير والمستمر والتي تبنتها الأجيال الصاعدة، وأصبحت لا تتقبل الأسلوب التعليمي التقليدي، وباتت تعتمد على التقنية وأساليب التعلم والتعاطي مع المعلومات والتأقلم مع سرعة معدل التغيير، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر في العديد من المسلمات في التعليم الفني والتقني التي اعتادت عليها الأجيال الحالية والسابقة من الأساتذة، بالإضافة لمساعدة الشباب والمبدعين في ترجمة أفكارهم وتسويقها.

وشدد أبو بكر على خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المركز الليبي الكوري بطرابلس أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل ليسهم في دفع عجلة الاقتصاد وليسد الفجوة بين المخرجات التعليمية وسوق العمل مع الاهتمام بإعادة التأهيل والمرونة في التنقل بين المسارات التعليمية مع العناية أيضا بتقديم مناهج تركز على المهارات الأساسية وتطوير المواهب.

وبينت الوزارة أنه جرى خلال الاجتماع عرض مقترحات تتعلق بتطوير المستوى التطبيقي، وبناء منصات تعنى بالموارد البشرية، وتوفير الفرص التدريبية محليا ودوليا وتوسيع مشاركة المرأة في العمل.

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