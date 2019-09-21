كواليس لقاء بوغدانوف بالقائم بأعمال السفارة الليبية في موسكو

إيوان ليبيا – وكالات :

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أمس الجمعة، القائم بأعمال السفارة الليبية في موسكو، مصطفى أبو سعيدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أن بوغدانوف وأبو سعيدة ناقشا تطوير العلاقات بين البلدين، بحسب ما نقلت “آر تي” عن وكالة “إنتر فاكس”.

وأضافت الخارجية الروسية “أن الطرفين تبادلا الآراء حول الأوضاع الراهنة في ليبيا، وأن الجانب الروسي شدد على أهمية عدم التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف مكافحة الإرهاب بصورة فعالة، والحفاظ على ليبيا كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية”.

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