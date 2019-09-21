سفير مصر لدى كولومبيا: إنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية بين مصر وكولومبيا داخل مجلس النواب الكولومبي

صرح السفير سامى سالم، سفير مصر لدى كولومبيا، بأن اتصالات السفارة المصرية في بوجوتا مع المسئولين بمجلس النواب الكولومبى خلال الفترة الماضية أسفرت عن صدور قرار من المجلس بتاريخ 9/9/2019 بإنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية بين مصر وكولومبيا لأول مرة داخل مجلس النواب، حيث تضم المجموعة عشريـن عضواً من أعضاء المجلس ينتمون إلى مجموعة من الأحزاب السياسية من بينها الائتلاف الحاكم وبعض أحزاب المعارضة، كما يمثلون عدة محافظات كولومبية مختلفة. وقد تم تكليف عضو مجلس النواب الكولومبى Ciro Fernández Núñez بتولي منصب منسق مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الكولومبية.

وأضاف السفير المصري أن حيثيات القرار المشار إليه تضمنت أن إنشاء مجموعة الصداقة جاء انطلاقاً من الروابط الديمقراطية والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والأخوة البرلمانية القائمة بين مجلسي النواب فى مصر وكولومبيا، وبما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين والتقارب بين الشعبين. كما أبرزت الأهمية التى يوليها مجلس النواب الكولومبى لتعزيز العلاقات البرلمانية مع نظيره المصرى بهدف دعم التعاون القائم بين الجانبين.

ومن بين المهام الرئيسية التى ستُكلف بها مجموعة الصداقة العمل على تدعيم العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصرى من خلال تبادل المعلومات والخبرات التشريعية في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تفعيل التحرك المشترك للمجلسين فى المجالات التى يُمكن أن تعضد من جهود تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المأمول فى البلدين.

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