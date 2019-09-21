ترامب يرسل تعزيزات إلى الخليج ويعزّز العقوبات على إيران

واشنطن-العنوان

شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة العقوبات على إيران لتُصبح “العقوبات الأقسى على الإطلاق” التي تُفرَض ضد دولة، في وقت أعلن البنتاغون إرسال تعزيزات عسكريّة أمريكيّة إلى الخليج بطلب من السعودية والإمارات بعد الهجمات التي استهدفت منشأتَي نفط سعوديّتين.

ومُذكّرًا بتدمير القوّات الإيرانيّة طائرةً أمريكيّة بلا طيّار في يونيو بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانيّة، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الجمعة إنّ هجوم 14 سبتمبر على منشأتين نفطيّتين سعوديّتين “يُشكّل تصعيداً كبيراً للعدوان الإيراني”.

وأضاف إسبر “منعًا لمزيد من التّصعيد، طلبت السعودية مساعدةً دوليّة لحماية البنية التحتيّة الحيويّة للمملكة. كما طلبت الإمارات العربية المتّحدة مساعدةً” أيضاً.

وأوضح أنّه استجابةً لهذين الطلبين “وافق الرئيس على نشر قوّات أمريكيّة ستكون دفاعيّة بطبيعتها وتُركّز بشكل أساسي على سلاح الجوّ والدّفاع الصاروخي”.

ولم يتمّ بعد تحديد عدد القوّات ونوع المعدّات التي ستُرسل. لكنّ رئيس هيئة الأركان الجنرال جو دانفورد أوضح في مؤتمر صحفي في البنتاغون أنّ الجنود الذين سيتمّ إرسالهم في إطار التعزيزات لن يكونوا بالآلاف.

وكان ترامب جَمَع بعد ظهر الجمعة فريقه للأمن القومي مع وزير خارجيّته مايك بومبيو ووزير دفاعه للبحث في مختلف الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، للردّ على الهجمات التي استهدفت السبت منشأتَي نفط سعوديّتَين وحمّلت واشنطن مسؤوليّتها لطهران التي نفت أيّ ضلوع لها بذلك.

وقال ترامب في تصريح في المكتب البيضاوي “فرضنا للتوّ عقوبات على المصرف الوطني الإيراني. الأمر يتعلّق بنظامهم المصرفي المركزي، وهي عقوبات في أعلى مستوى”.

بدوره، أوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الذي كان إلى جانبه، أنّ الأمر يتعلّق باستهداف “آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي”.

وأضاف “هذا يعني أنّه لن تعود هناك أموال تذهب إلى الحرس الثوري” الإيراني “لتمويل الإرهاب”.

من جهته، اعتبر حاكم المصرف المركزي الإيراني أنّ العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على البنك الجمعة تُظهر “قلّة حيلة” واشنطن، بحسب ما أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”.

وكرّر بومبيو في بيان أنّ “كلّ الأدلّة تشير إلى إيران، وإلى إيران وحدها” بصفتها الجهة المسؤولة عن الهجمات على السعوديّة والتي رأى فيها “عدواناً متطوّرًا في تخطيطه، وقِحًا في تنفيذه”.

المصدر-وكالات

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