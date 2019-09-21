مورينيو بوضوح: لا تعجبني شائعة تدريبي لريال مدريد

وقال مورينيو في حوار مع البرنامج التلفزيوني ديسبورتس كواترو:”ريال مدريد ثالث أو رابع الدوري، أليس كذلك؟ قريب من القمة. ليس أمرا سيئا، إذا فاز على إشبيلية سيرتقي فوق الأخير. برشلونة خلف ريال مدريد وأتليتكو متقدم عنه بنقطة”.

وواصل البرتغالي الذي قاد ريال مدريد من 2

010 إلى 2013 “هناك نوعان من الشائعات. الأول، حين يتحدث أحد عن زيدان، وهو واحد منا وهذا يؤلم حين لا تكون فرقنا على ما يرام. عليك التعايش مع ذلك. زيدان قضى عمره في كرة القدم ويعرف ذلك جيدا. النوع الآخر من الشائعات هو وضع إسمي ضمن القصة، ولا أحب ذلك. هناك مشكلات في أماكن كثيرة، لكن يوجد شيء آخر هو الاحترام”.

واستمر مورينيو الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر ميلان “لا أود العودة لأنهم يمتلكون مدربا ولا أستطيع قيادة فريق لديه مدير فني. تستطيع التحدث باحترام عن النادي لكن أيضا عن المدرب الذي لا يعتبر شخصا عاديا. أنا خارج القصة وأتمنى أن تعود الأمور إلى نصابها وكل شيء يصبح على ما يرام. مدريد، برشلونة، أتليتكو، يونايتد وتشيلسي، حين يعلو سقف التطلعات، يصبح الأمر صعبا. ولذلك، يقولون يوجد لاعبون جيدون ومدربون لا يقدمون كل ما عندهم، لأن الأمر يتطلب أشياء أكثر من الموهبة، عليك أيضا أن تمتلك شخصية استثنائية”.

مع فقد ريال مدريد لأربع نقاط في الدوري وسقوطه بنتيجة 3-صفر يوم الأربعاء أمام مضيفه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، زادت أسهم الانتقادات الموجهة صوب زيدان الذي أعاده النادي أملا في استعادة مجده بعدما خسر الدوري ودوري الأبطال في الموسم الماضي.

وقالت تقارير إن مورينيو، الذي لا يدرب فريقا حاليا، قد يخلف زيدان في مقعد الرجل الأول في النادي الملكي.

وكشف مورينيو أنه يتعلم الألمانية في حال تلقيه عرض يتطلب منه تحدث هذه اللغة، لكنه يستمتع الآن بالعمل كمحلل مع شبكة سكاي سبورتس قائلا:”سأعود للتدريب حين يأتي الموعد المناسب. يوم الأحد، سأذهب لأقوم بعملي في سكاي مع مباراة تشيلسي. أفعل ذلك مرة كل شهر، لا أود فعل ذلك كل يوم. أستمتع لأن بمقدوري تقديم رؤية مختلفة بسبب خبرتي التدريبية”.

ويقضي مورينيو استراحة محارب منذ رحل عن يونايتد في ديسمبر الماضي حين أقاله النادي الإنجليزي بسبب تواضع النتائج.

ومورينيو (56 عاما) يعد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، فاز بـ25 لقبا منها الدوري في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

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