كاراجر: غضب ماني من صلاح لم يكن وليد اللحظة

وقال كاراجر عبر صحيفة تليجراف الإنجليزية:”كلما كبرت المشاكل، كلما تؤجل حلها إلى وقت لاحق. الأمر ينطبق على خلاف ماني وصلاح. لا يمكن أن يفقد ماني أعصابه بسبب عدم تلقيه عدة تمريرات أمام بيرنلي. إحباطه تراكم لأشهر، احتاج فقط لدفعة بسيطة ليظهر الأمر علنا”.

وواصل “يورجن كلوب ليس مدربا يسمح للاعبيه بالانخراط في أمر سلبي لذا أعتقد أنه ناقش المشكلة مع اللاعبين. ماني لم يكن أنانيا أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، حاول التمرير لصلاح في وقت كان عليه أن يذهب بنفسه للمرمى. يقلق المدربون من هذه المشكلات حين يتأثر الفريق. مدربو ليفربول الذين عملت معهم لم يكونوا ليتركوا شيئا مثل ذلك يحدث”.

وانفعل ماني بعد خروجه من الملعب في مباراة فاز فيها ليفربول على بيرنلي بنتيجة 3-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان سبب غضبه عدم تمرير صلاح الكرة له أثناء انفرادهما بمرمى منافسهما.

وعلق كلوب على الأزمة معللا أن هذا أمر يحدث ولم يتهم صلاح بالأنانية.

وشدد ماني أن المشكلة انتهت وعلاقته بصلاح طيبة مثلما كانت دائما.

ويسعى صلاح وماني لتسجيل أكبر عدد من الأهداف، من أجل المنافسة على جائزة هداف الدوري الإنجليزي ولتصبح حظوظهما أفضل في نيل جائزة أفضل لاعب إفريقي.

ونال الثنائي جائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بالتشارك مع بيير ايمريك-أوباميانج.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد مرور 5 جولات ويحل ضيفا يوم الأحد على تشيلسي في مواجهة مرتقبة.

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