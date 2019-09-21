ناشطون يجمعون النفايات في اليوم العالمي لتنظيف الأرض

مانيلا-العنوان

نزل آلاف الناشطين إلى الشواطئ والأنهار في مختلف أنحاء آسيا اليوم السبت، لجمع النفايات ولفت الانتباه إلى الكميات التي ترمى وذلك في اليوم العالمي لتنظيف الأرض غداة تعبئة شبابية جمعت أربعة ملايين عبر العالم لحض القادة على التحرك لمكافحة التغير المناخي.

وتدفق المتطوعون للمشاركة في اليوم العالمي لتنظيف الأرض، المبادرة التي تدفع بالملايين إلى الشوارع لجمع النفايات في مختلف أنحاء العالم منذ انطلاقها قبل حوالي عقد.

ويتزامن يوم تنظيف الأرض هذه السنة مع عقد الأمم المتحدة قمة شبابية حول المناخ، وسط تحركات شبابية غير مسبوقة بحجمها وانتشارها.

بدأ الناشطون العمل في وقت مبكر في جزر فيجي الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، فجابوا الشواطئ إلى غرب العاصمة سوفا لتنظيفها من النفايات واطارات السيارات وقطع الغيار.

ونزل الناشطون أيضا الى شاطئ بوندي الاسترالي لتنظيف الرمال من بقايا البلاستيك وأعقاب السجائر المرمية.

في الفلبين كان حوالي عشرة آلاف شخص يسيرون على شاطئ طويل في خليج مانيلا الملوث الى حد كبير حاملين أكياسا مليئة بالنفايات.

يشكل التلوث الناجم عن استخدام البلاستيك أكبر مشكلة تواجهها دول جنوب شرق آسيا لكن خصوصا في الفلبين المدرجة الى جانب الصين وفيتنام واندونيسيا على لائحة دول العالم الأكثر مخالفة في هذا المجال.

المصدر-وكالات

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