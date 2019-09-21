الأمين العام للأمم المتحدة: خطر الطوارئ المناخية يهدد أمننا وأرواحنا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن السلام هو محور كلّ ما نقوم به من عمل في الأمم المتحدة.

وأضاف في رسالة له بمناسبة “اليوم الدولي للسلام”، اليوم السبت: “نحن نعلم أن السلام أكثر بكثير من مجرد عالم يخلو من الحروب، بل هو يعني إقامة مجتمعات مستقرة قادرة على الصمود يتسنى لكل شخص فيها التمتع بالحريات الأساسية وبسعة العيش، لا أن يجاهد من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية”.

واستطرد قائلا: “إن السلام يواجه اليوم خطراً جديداً هو حالة الطوارئ المناخية التي تهدد أمننا وسبل عيشنا وأرواحنا، وهي لذلك محط التركيز في احتفالنا باليوم الدولي للسلام هذا العام، وهي أيضاً السبب الذي دعاني إلى عقد قمةٍ للعمل المناخي، فهذه أزمة عالمية، ولا سبيل أمامنا لجعل هذا العالم، وهو موطننا الوحيد، عالماً ينعم بالسلام والازدهار ومأوى آمناً لنا وللأجيال المقبلة إلا بالعمل معاً كيد واحدة”.

وأهاب الأمين العام للأمم المتحدة، بضرورة اتخاذ إجراءات عملية فيما يتعلق بالمناخ، مضيفا: “طالِبوا زعماءكم بذلك، فهذا سباق يمكننا الفوز به ويجب علينا الفوز به”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا