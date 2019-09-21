خفايا الغارات الأمريكية على مرزق

إيوان ليبيا – وكالات :

ضمن تطورات الضربة الجوية التي قامت بها القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” على مواقع في مرزق قال مصدر مطلع أن حصيلة القتلى من عناصر داعش وصلت إلى 10 أشخاص، بينهم شخصيتان بارزتان بعد تنفيذ 4 غارات جوية.

المصدر الخاص أضاف أن الضربة استهدفت أيضا مجموعة من العناصر التشادية جنوب غرب المدينة بعد تتبع ورصد هذه المجموعات قبل فترة مضيفا أنها هي نفسها المجموعة التي يطلق عليها قوة حماية الجنوب.

وذكرت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا في بيان لها، أن الطائرات الأمريكية استهدفت مواقع كانت تتمركز فيها عناصر من داعش، وأن النقطة التي قصفت في مرزق هي واحدة من نقاط أخرى تتخذها العناصر الإرهابية منطلقا لعملياتها، وأن الإرهابيين لم يدخلوا مرزق وحدهم، بل مع عناصر أجنبية أخرى هجَّرت السكان المحليين.

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