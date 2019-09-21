رفض سلع غذائية موردة من تركيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنة موردة نوع السلعة عسل مقوى العلامة التجارية “power active”.

المركز بيّن بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن أسباب الرفض تعود لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، لافتاً إلى أن الكمية 685 كرتونة وبلد المنشأ والمصدر تركيا ونقطة الوصول ميناء الخمس البحري.

وأعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنة موردة نوع السلعة حلوى مشكلة علامة تجارية “ROLL CANDY”، مؤكداً أن أسباب الرفض هو وجود لون محظور استخدامه E102.

وأشار المركز إلى أن الكمية بلغت 74 كرتونة وبلد المنشأ والمصدر تركيا ونقطة الوصول ميناء مصراتة البحري.

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