بالفيديو – ليستر يحبط توتنام بعودة رائعة

وهز ليستر شباك ضيفه أولا في الدقيقة 16 لكن الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل، وفي المقابل استطاع توتنام التقدم بهدف في الدقيقة 29 سجله المخضرم هاري كين من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد توتنام يهرب بالمباراة بهدف ثان لكن الفيديو حرمه من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 64 بسبب تسلل على سون هيونج مين.

وتمكن فريق الثعالب من معادلة النتيجة في الدقيقة 69 بهدف لريكاردو بيريرا سجله بعد متابعة لتمريرة عرضية من الجهة اليسرى، وقبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق سدد جيمس ماديسون قذيفة لا ترد سكنت شباك الحارس باولو جازانيجا.

وارتقى ليستر سيتي مؤقتا لوصافة الدوري ورفع رصيده إلى 11 نقطة بينما ظل رصيد توتنام 8 نقاط ويحتل المركز الخامس.

ويلعب توتنام يوم الثلاثاء أمام مضيفه كولشيستر في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية ثم يستضيف ساوثامبتون يوم السبت في الدوري.

ويحل ليستر ضيفا على لوتن تاون في كأس الرابطة الإنجليزية ثم يستضيف نيوكاسل يونايتد في الدوري.

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