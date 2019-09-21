مباشر في إنجلترا – مانشستر سيتي (8) واتفورد (0).. دي بروين ينضم للمسجلين

د. 61 البرتغالي سيلفا سجل السابع من صناعة كيفين دي بروين.

د. 49 بيرناردو سيلفا يسجل السادس مستفيدا من سذاجة دفاعية لواتفورد.

د. 18 أوتاميندي ينضم لقائمة المسجلين.

د. 15 برناردو سيلفا يعزز التقدم بهدف رابع في 15 دقيقة من بداية اللقاء.

د. 12 محرز يضيف الهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة غيرّت اتجاهها بعد الارتطام بمدافع الضيوف.

د. 6 أجويرو يسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء تحصّل عليها الجزائري رياض محرز.

د. 1 ديفيد سيلفا سجل مبكرا بهدف بعد مرور 50 ثانية من عرضية كيفين دي بروين.

بداية اللقاء

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