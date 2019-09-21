عودة السترات الصفراء إلى شوارع باريس

العنوان_باريس

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وألقت القبض على العشرات اليوم السبت 21 سبتمبر (أيلول) 2019، خلال تفريق مجموعات من محتجي “السترات الصفراء” كانوا يحاولون تنظيم تظاهرات غير مصرح لها في وسط باريس.

ونشرت الحكومة أعداداً كبيرة جداً من الشرطة خشية أن يستغل مؤيدو “السترات الصفراء”، احتجاجات مصرح لها رفضاً لتغيير المناخ وللمطالبة بنظام جديد لإصلاح أجور التقاعد، في نشر الاضطراب في العاصمة الفرنسية.

وقالت شرطة باريس إنها ألقت القبض على 90 شخصاً وتصدت لحوالى 100 محتج حاولوا التجمع في شارع الشانزليزيه.

ونُشر ما يقارب الـ 7500 شرطي حالوا دون وصول الاحتجاجات إلى مناطق عدة في باريس، من بينها شارع الشانزليزيه، كذلك أُغلقت أكثر من 30 محطة مترو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية