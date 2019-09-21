كلوب يكشف: صلاح تحدث معي عن ماني قبل الانضمام لـ ليفربول

صلاح انضم إلى الريدز قادما من روما في 2017، بينما سبقه ماني بالانضمام قبلها بعام قادما من ساوثامبتون.

وقال كلوب لشبكة سكاي سبورتس مشيدا بالثلاثي صلاح وماني وروبيرتو فيرمينو: “من الرائع تطورهم معا بهذه الكيفية، يتمتعون بشخصية رائعة. مختلفون ولكن عباقرة، ولكن بالطبع تعاقدنا مع صلاح وماني لما يمتلكانه من مهارة كبيرة”.

وأفصح “أتذكر عندما تحدثت مع صلاح لأول مرة (للانضمام للفريق)، وافق على الانتقال ولكنه قال: نعم، لكن ساديو يلعب كجناح أيمن، وهو ليس سيئا، هل هو كذلك؟. قلت له: أعرف لكنه قادر على اللعب كجناح أيسر أيضا”.

وأشار “بإمكانهما اللعب معا، ويمثلان تهديدا كبيرا، والأمر يعمل مع وجود فيرمينو كرابط بينهما”.

ونشبت أزمة بين صلاح وماني بسبب عدم تمرير الأول للكرة إلى الأخير خلال مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز التي حسمها الأول بنتيجة 3-صفر.

وكان ماني غاضبا حين خرج من المباراة لكن تم احتواء الأزمة فيما بعد وأكد السنغالي أن علاقته بصلاح رائعة.

وسجل صلاح 4 أهداف ومثله ماني في الموسم الحالي من الدوري ويتصدر قائمة هدافي البطولة سيرخيو أجويرو وتامي أبراهام لاعبي مانشستر سيتي وتشيلسي على الترتيب ورصيدهما 7 أهداف.

وتوج صلاح وماني وبيير ايمريك-أوباميانج لاعب أرسنال بجائزة هداف الدوري في الموسم الماضي.

وكان التتويج هو الثاني على التوالي لصلاح الذي فاز بالجائزة منفردا في موسم 2017-2018 الذي حصد فيه أيضا لقب أفضل لاعب بالبطولة.

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