بالفيديو – أيام صعبة في كتالونا.. غرناطة يهزم برشلونة ويتصدر الدوري الإسباني

وجاءت الخسارة أمام غرناطة بعد أيام قليلة من التعادل السلبي ضد بروسيا دورتموند في افتتاح مجموعات لدوري أبطال أوروبأ.

لتستمر الأيام الصعبة لبرشلونة ومدربه فالفيردي الذي لم يفز سوى مرتين فقط في 5 مباريات من الدوري هذا الموسم.

خسارة برشلونة جمدت رصيده عند النقطة 7 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

ورفعت رصيد غرناطة إلى النقطة 10 ليتصدر ترتيب الدوري بشكل مؤقت لحين لعب مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد غدا الأحد.

هدفي غرناطة سجلهما رامون عزيز في الدقيقة الأولى وألفارو فاديلو في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

اعتمد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على طريقة 4-3-3 في بداية المباراة في وجود مارك أندري تير شتيجن في حراسة المرمى.

أمامه رباعي الدفاع نيلسون سيميدو وجيرارد بيكيه وكليمنت لانجليت والظهير الأيسر الشاب جونيور فيربو.

ثم ثلاثي وسط يتكون من سيرجي روبيرتو وفرينكي دي يونج وإيفان راكيتيتش خلف ثلاثي الهجوم أنطوان جريزمان وكارليس بيريز والعائد للتشكيل الأساسي في الدوري لويس سواريز.

كما ظهر النجم ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء لأول مرة في الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما تعافى من الإصابة وشارك لعدة دقائق في المباراة الماضية أمام دورتموند.

ولكن بداية المباراة كانت سيئة على برشلونة الذي تلقى الهدف الأول بعد مرور 63 ثانية فقط من انطلاقه لـ أنطونيو بويرتاس الذي أرسل عرضية أرضية اصطدمت بقدم بيكيه وغيرت مسارها نحو الشباك وتابعها رامون عزيز برأسية مسجلا الهدف الأول.

وحاول برشلونة تسجيل التعادل إلا أن السيطرة على الكرة من الفريق الكتالوني كانت بشكل غير إيجابي على مرمى غرناطة.

لينتهي الشوط الأول بتقدم أصاحب الأرض بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني دفع فالفيردي بالثنائي ميسي واللاعب الشاب أنسو فاتي بدلا من الظهير الأيسر جونيور فيربو وكارليس بيريز.

لتتحول طريقة اللعب إلى 3-3-4، بوجود رباعي هجومي وهو جريزمان وميسي وسواريز وفاتي.

واستمرت محاولات برشلونة لتسجيل هدف التعادل وأجرى فالفيردي التغيير الثاني بنزول أرتورو فيدال بدلا من راكيتيتش.

لكن فيدال وبعد نزوله أرض الملعب بـ3 دقائق لمس الكرة بيده ليحتسب الحكم ركلة جزاء لغرناطة تقدم ألفارو فاديلو لتسديدها وسجل منها هدف فريقه الثاني.

وفي الدقائق المتبقية من المباراة حاول ميسي ورفاقه تسجيل هدف تقليص الفارق لكن لم يحدث أي جديد إلى أن أطلق الحكم صافرة المباراة.

فوز غرناطة على برشلونة هو الأول للفريق الأندلسي منذ عام 2014.

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