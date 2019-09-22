إعصار عنيف يضرب جنوب اليابان ويتسبب بانقطاع التيار الكهربائي

ضرب إعصار قوي، أمس السبت، جزر أوكيناوا في جنوب اليابان، حيث أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 15 ألف منزل، وإرجاء مئات الرحلات الجوية.

ويتّجه الإعصار تاباه مصحوبا برياح عاتية تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترا في الساعة، شمالا، ويتوقّع أن يواصل تقدّمه عبر البحر الذي يفصل بين كوريا الجنوبية وغرب اليابان.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في اليابان تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وحصول فيضانات ومد بحري كبير، فيما أصدرت سلطات أوكيناوا أوامر إخلاء شملت نحو 334 ألف شخص.

وأعلن مسئولون إصابة 18 شخصا على الأقل، فيما أعلنت شركة الكهرباء في أوكيناوا مساء، أن التيار عاد إلى نحو 7800 منزل، بينما لا يزال مقطوعا عن نحو 9200 منزل. وكانت أعلنت في وقت سابق، أن الانقطاع يطاول 17 ألف منزل.

ويأتي تاباه في أعقاب الإعصار فاكساي، الذي ضرب طوكيو في وقت سابق من سبتمبر الحالي، مصحوبا برياح عنيفة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، واضطراب حركة الملاحة الجوية، وعرقلة الاستعدادات لنهائيات كأس العام بالركبي. وتسبب فاكساي بانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أسبوع عن عشرات الآلاف من سكان ضواحي طوكيو.

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