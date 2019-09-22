بالفيديو – أهداف السبت الكروي.. ثمانية سيتي وخسارة برشلونة في عودة ميسي

سبت كروي مثير مليئ بالكثير من الأحداث الساخنة والأهداف الغزيرة في مختلف البلدان.

البداية كانت بخسارة توتنام أمام ليستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، ثم فوز مانشستر سيتي على واتفورد بنتيجة كبيرة 8-صفر.

واستمرت الأحداث في السبت الكروي بفوز يوفنتوس على هيلاس فيرونا 2-1 ضمن الجولة الرابعة للدوري الإيطالي.

وفي واحدة من مفاجآت السبت الكروي خسر برشلونة أمام غرناطة في أول مشاركة لميسي في الدوري هذا الموسم بعد عودته من الإصابة.

وسقط أتليتكو مدريد في فخ التعادل مع سيلتا فيجو في مباراة أهدر فيها لاعبو الفريق المدريدي أكثر من 10 فرص مؤكدة للتسجيل.

أما في إيطاليا فاز إنتر على ميلان في دربي ميلان بثنائية دون رد.

وشهد السبت الكروي أيضا أول هدف للنجم البرازيلي فيليبي كوتينيو مع بايرن ميونيخ في الفوز على كولن برباعية.

وفي قارة آسيا بالتحديد في السعودية فاز الهلال على الاتحاد 3-1 في قمة الدوري السعودي للمحترفين.

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