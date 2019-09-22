رئيس وزراء استراليا: سنساعد ترامب للوصول إلى القمر والمريخ

قال سكوت موريسون، رئيس وزراء استراليا في مطلع الأسبوع إن بلاده ستستثمر 150 مليون دولار استرالي(101 مليون دولار) في شركاتها وتكنولوجيتها؛ لمساعدة محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهبوط على سطح القمر بحلول عام 2024 وما يلي ذلك من بعثات أمريكية إلى المريخ.

وقال موريسون خلال زيارة لمقر إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن خطة الاستثمار الخمسية ستساعد على دعم قطاع الأعمال لأنظمة التشغيل الآلي الأمريكية، وبناء معدات لمركبات الفضاء، والقيام بدور في التنقيب عن المعادن.

وأضاف قائلاً: “إننا ندعم المشاريع الاسترالية للقمر بل وللمريخ”.

وجاء هذا الإعلان بعد أن قام موريسون بزيارة دولة للبيت الأبيض يوم الجمعة حيث استقبل بشكل رسمي في إشارة إلى علاقات استراليا القوية مع الولايات المتحدة بعد فترة من العلاقات المتوترة مع الصين.

وهذا الاستثمار جزء من خطة استرالية أوسع لتعزيز قطاعها الفضائي مع إعلان موريسون أن الحكومة تريد زيادة حجم هذا القطاع إلى ثلاثة أمثال ما هو عليه الآن إلى 12 مليار دولار استرالي وتوفير نحو 20 ألف فرصة عمل إضافية بحلول 2030. وقال ترامب عندما سُئل خلال مؤتمر مشترك مع موريسون بشأن برنامج الفضاء الأمريكي إن التركيز على المريخ.

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