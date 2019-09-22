روحاني: إيران ستقدم خطة للأمم المتحدة لحماية أمن الملاحة فى الخليج

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة بثها التليفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، إن إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها.

وأضاف روحاني خلال كلمته التي ألقاها في طهران اليوم، الأحد، خلال حفل في الذكرى السنوية لبدء حرب إيران مع العراق، والتي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988، إن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي لانعدام الأمن بالنسبة للمنطقة ولصناعة النفط.

وأكد روحاني، الأحد، أن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم “غياب الأمن”، وذلك بعد الإعلان عن إرسال تعزيزات أمريكية إلى المنطقة.

وقال روحاني في بداية عرض عسكري في طهران، إن إيران “ستقدم خطة في الأيام المقبلة في الأمم المتحدة” للتعاون من أجل ضمان أمن “مضيق هرمز وخليج عمان” بين دول المنطقة.

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