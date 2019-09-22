استعادة السيطرة على منطقة أفغانية من قبضة طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأحد أنه تم إستعادة السيطرة على منطقة “جاجاتو” بإقليم غزني بعد عامين من سيطرة طالبان عليها، طبقًا لما ذكرته قناة “طلوع نيوز” التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وتم تحرير تلك المنطقة الواقعة شمال الإقليم في عملية أُطلق عليها اسم “مبين”، بدعم غارات جوية.

وتابع البيان أنه تم نزع فتيل العديد من الألغام، مشيرًا إلى أن طالبان تكبدت خسائر ضخمة في العملية، على الرغم من عدم توافر أرقام.

وتفتح إستعادة السيطرة على المنطقة الطريق أمام الوصول إلى المركز الإقليمي لمناطق ماليستان، جاجوري، اجريستان وناور.

ولم يكشف البيان عن معلومات بشأن الضحايا في صفوف الجيش أو المدنيين. ولم تعلق حركة طالبان على الأمر حتى الآن.

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