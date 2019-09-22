أرقام سلبية بالجملة لـ برشلونة بعد السقوط في غرناطة.. أحدهم لم يحدث منذ 25 عاما

تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط بعد أن خسر للمرة الثانية في خمس مباريات فقط وتعادل في لقاء بينما حقق فوزين، واستقبلت شباك برشلونة 9 أهداف كأسوأ خط دفاع في المسابقة بالتساوي مع ريال بيتيس.

أما الرقم السلبي الذي لم يتحقق منذ 25 عاما هو التعرض للخسارة مرتين في أول 5 مباريات في الدوري وتحقيق الفوز مرتين فقط وهو ما حدث في موسم 1994 – 1995 عندما كانت النقاط تحتسب في المسابقة بحصول الفريق الفائز على نقطتين.

ويستعرض لكم أبرز 4 أرقام سلبية حققها الفريق الكتالوني:

– أسوأ خط دفاع في الدوري الإسباني بالتساوي مع ريال بيتيس (استقبال 9 أهداف في 5 مباريات).

– هذه هي الهزيمة الثانية لبرشلونة أمام غرناطة في تاريخ مواجهتهم، الأولى كانت في 2014

– لأول مرة منذ 2008 برشلونة يفشل في الانتصار في 5 مباريات متتالية خارج ملعبه.

– الخسارة في مرتين والفوز في مثلهما والتعادل مرة وهو ما لم يحدث منذ 25 عاما.

وإليكم تاريخ برشلونة في تلك الفترة في أول 5 جولات من الدوري:

الموسم الجاري 7 نقاط في أول خمس جولات من انتصارين وتعادل وهزيمتين.

موسم 2017 – 2018: العلامة الكاملة 15 نقطة.

موسم 2016 – 2017: المركز الثالث برصيد 10 نقاط منهم 3 فوز.

موسم 2015 – 2016: المركز الخامس برصيد 12 نقطة منهم 4 انتصارات.

موسم 2014 – 2015: تقاسم الصدارة مع فالنسيا وإشبيلية بـ 13 نقطة منهم 4 انتصارات.

موسم 2013 – 2014: تقاسم الصدارة مع أتليتكو مدريد بالعلامة الكاملة 15 نقطة.

موسم 2012 – 2013: الصدارة منفردا بالعلامة الكاملة 15 نقطة.

موسم 2011 – 2012: المركز الثالث برصيد 11 نقطة منهم 3 انتصارات.

موسم 2010 – :2011 المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات.

موسم 2009 – 2010: تقاسم الصدارة مع ريال مدريد بالعلامة الكاملة.

موسم 2008 – 2009: المركز الخامس برصيد 10 نقاط منهم 3 انتصارات.

موسم 2007 – :2008 المركز الرابع برصيد 11 نقطة منهم 3 انتصارات.

موسم 2006 – 2007: تقاسم الصدارة مع فالنسيا برصيد 13 نقطة منهم 4 انتصارات.

موسم 2005 – 2006: المركز السابع برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين.

موسم 2004 – 2005: تقاسم الصدارة مع فالنسيا برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل.

موسم 2003 – 2004: المركز السادس برصيد 9 نقاط من فوزين وثلاث تعادلات.

موسم 2002 – 2003: المركز الثامن برصيد 8 نقاط منهم فوزين.

موسم 2001 – 2002: المركز الرابع برصيد 11 نقطة منهم 3 انتصارات.

موسم 2000 – 2001: المركز السادس برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.

موسم 1999 – 2000: تقاسم الصدارة مع رايو فاليكانو بـ 12 نقطة من 4 انتصارات.

موسم 1998 – 1999: المركز الثالث برصيد 9 نقاط منهم فوزين.

موسم 1997 – 1998: الانفراد بالصدارة بالعلامة الكاملة.

موسم 1996 – 1997: الصدارة برصيد 13 نقطة منهم 4 انتصارات.

موسم 1995 – 1996: المركز الثالث برصيد 11 نقطة منهم 3 انتصارات.

موسم 1994 – 1995: المركز التاسع برصيد 5 نقاط ولكن كان الفوز بنقطتين في تلك الفترة، لكنه موسم مشابه لما يحدث حاليا مع برشلونة إذ حقق فوزين وتعادل مرة واحدة وخسر مرتين.

وأنهى برشلونة الدوري في تلك الفترة في المركز الرابع بعد تحقيق 18 فوزا و10 تعادلات وخسر في 10 مناسبات.

هل يفقد برشلونة فرصة الفوز باللقب مبكرا؟

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