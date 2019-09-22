من أجل الصدارة.. ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة إشبيلية في غياب مودريتش ومارسيلو

وأعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة تضم 19 لاعبا لمواجهة إشبيلية اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري.

واستمر غياب المصابين مودريتش وإيسكو ومارسيلو.

ويستضيف إشبيلية الفريق الملكي، وكل منهما يسعى للفوز من أجل استغلال تعثر برشلونة وأتليتكو مدريد والظفر بالصدارة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتيوبي

خط الدفاع: داني كارباخال – سيرخيو راموس – رفائيل فاران – ناتشو – إيدر ميليتاو – فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو – توني كروس – جيمس رودريجيز – فيدريكو فالفيردي

خط الهجوم: إدين هازارد – جاريث بيل – كريم بنزيمة – فينسيوس جونيور – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش

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