الاعلام الحربي: إنهيار دفاعات مسلحي الوفاق في محور العزيزية

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العام للقوات المسلحة عن احراز وحدات الجيش تقدم بمحور العزيزية خلال عملية عسكرية محكمة.

الاعلام الحربي أوضح بأن هذه العملية تمت بغطاء جوي من سلاح الجو الليبي ، مبينةً بأن مشاركة سلاح الجو أربكت مسلحي الوفاق ما تسبب في انهيار دفاعاتهم.

يشار إلى ان وحدات القوات المسلحة قد اطلقت صباح اليوم الاحد عملية واسعة باتجاه منطقتي السواني والعزيزية مدعومة بغطاء جوي في محاولة لاستعادة مناطق انسحبت منها في شهر يونيو الماضي .

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