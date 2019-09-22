إلغاء أكثر من “400” رحلة جوية في اليابان

طوكيو 22 سبتمبر 2019 (وال)- ألغت عدة شركات طيران في اليابان أكثر من “400” رحلة جوية اليوم الأحد؛ وذلك بسبب إعصار (تاباه).

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية، أن الخطوط الجوية اليابانية ألغت” 118″ رحلة، في حين ألغت شركة أول نيبون الجوية “131 “رحلة جوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد أنه في منتصف اليوم، كان إعصار (تاباه) فوق بحر الصين الشرقي، ويتحرك باتجاه شمال- شمال شرق بسرعة 30 كيلومترا في الساعة.

يشار أن من المتوقع أن يصل الإعصار إلى شمال اليابان غدا الإثنين. (وال – طوكيو) س م / ر س

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