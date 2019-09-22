ايقاف التعامل بين اجتماعي ورفلة و ترهونة

إيوان ليبيا – وكالات :

قرر المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة «إيقاف جميع التعاملات المباشرة مع بلدية ترهونة»، ردًا على خطف اثنين من أبناء بني وليد.

المجلس أصدر بيانًا اليوم الأحد بخصوص حادثة خطف اثنين من أبناء بني وليد وتغييبهما داخل مدينة ترهونة، وجاء فيه: «عقب فشل المساعي بين أعيان مدينة بني وليد وأعيان مدينة ترهونة تقرر تحميل المسؤولية التامة لأعيان مدينة ترهونة والمؤسسات الأمنية و العسكرية بالمدينة مسؤولية اختطاف أولادنا». كما تقرر «إيقاف جميع التعاملات المباشرة مع ترهونة من تاريخ صدور هذا القرار».

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