سحب أدوية مسرطنة من الصيدليات

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدرت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أمس السبت قراراً بسحب كافة الأدوية التي تحتوي على المادة الفعّالة راني.

الوزارة أوضحت وفقاً لوكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة أن هذه المادة موجودة في الأدوية :”فوار راني، زانتاك، رانتدين” وهي مادة شائبة مسرطنة في العبوات وهي من صناعة مصرية.

وأشارت الوكالة إلى أن نقابة أطباء طبرق قامت بالتعميم عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” بأن لا يجب صرف هذه الأدوية للمريض من قبل الأطباء.

وطالبت النقابة في تعميمها كافة الصيدليات بالابتعاد عن وصف هذه الأدوية وتسليمها إلى جهاز الحرس البلدي.

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