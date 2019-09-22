المعلمون يواصلون إضرابهم للأسبوع الثالث في الأردن

عمان-العنوان

يواصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية اليوم الأحد إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي في ظل إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل إلى 50 بالمئة على رواتبهم الأساسية.

وقال الناطق باسم نقابة المعلمين نورالدين نديم في تصريحات للصحافيين في ختام اجتماع لمجلس نقابة المعلمين عقد مساء السبت إن “الإضراب مستمر حتى تحقيق مطلب المعلمين وليس هناك أي تراجع من أي معلم ولا من مجلس النقابة الذي يمثل أكثر من 100 ألف معلم”.

وأضاف إن “هذه قضية حقوق مستحقة منذ خمسة سنوات ولا يمكن ان نتراجع عنها إلا باستجابة الحكومة لهذه المطالب”.

وتابع “الكرة الآن في ملعب الحكومة في يدها وقف الإضراب أو تعليقه فقط عليها أن تعترف بحق المعلمين”.

وطالب نديم الحكومة بإجراء “حوار حقيقي وليس شو (عرضا) إعلاميا على أن تكون في جلسة علنية حتى يعلم الناس أين التعنت”.

وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من سبتمبر الجاري الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمائة.

وقالت النقابة إنه تقرر “عدم دخول الغرفة الصفية وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي” للمدارس، موضحة أن “الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي إلى الثاني ثانوي”.

ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف. وجاء الأضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.

وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن “كلفة علاوة الـ 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة”.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة الى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

المصدر-وكالات

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