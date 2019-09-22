ظريف لا يستبعد اندلاع حرب في الشرق الأوسط

رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، استبعاد إمكانية اندلاع حرب في الشرق الأوسط، بعدما أرسلت الولايات المتحدة مزيدا من القوات والأسلحة للسعودية ردا على الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو السعودية وحمّلت الولايات المتحدة إيران مسئوليته.

وقال ظريف في مقابلة مع برنامج “واجه الأمة” الذي تذيعه شبكة (سي بي إس) الأمريكية اليوم الأحد: “أنا لست واثقا من أن نستطيع تفادي حرب .. أنا واثق من أننا لن نبدأها، لكنني واثق من أن الطرف الذي سيبدأها لن يكون الطرف الذي سينهيها”.

بسؤاله عن ما يقصده، قال ظريف: “يعني هذا أنها لن تكون حربا محدودة”، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.



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