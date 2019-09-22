بالفيديو – رائعة نيمار تنصر سان جيرمان على العاجز ليون

هدف انتصار باريس سان جيرمان جاء في الدقائق الأخيرة عن طريق المتألق نيمار دا سيلفا.

نيمار استغل تمريرة من آنخيل دي ماريا داخل منطقة الجزاء، ليمر من ثلاثي دفاع ليون قبل أن يسدد بإتقان في الشباك في الدقيقة 87.

منذ عودة نيمار للمشاركة بشكل طبيعي مع باريس سان جيرمان، ونجح في تسجيل هدفين في مباراتين ليحصد 6 نقاط للفريق الباريسي.

ليون ظهر عاجزا تماما أمام باريس سان جيرمان ولم ينجح في التسديدة في أي مرة على المرمى.

لأول مرة منذ موسم 2006-07 يفشل ليون في تسديد أي تسديدة على المرمى خلال مباراة تقام على ملعبه، أي منذ بداية نظام OPTA في رصد الإحصائيات.

عجز ليون جمد الفريق عند 8 نقاط فقط في المركز التاسع من 6 مباريات.

بينما يحلق باريس سان جيرمان وحيدا في الصدارة بـ 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة أمام رين في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

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