بالفيديو – أهداف الأحد الكروي.. يونايتد يخسر وصلاح يصنع في ملخص 14 مباراة

أحداث مثيرة وأهداف كثيرة شهدها الأحد الكروي في جميع ملاعب العالم.

هدف بنزيمة يمنح ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بالاشتراك مع أتليتكو بلباو، ونيمار يسجل مرة أخرى لسان جيرمان.

كل هذا وأكثر حدث في الأحد الكروي.

ريال سوسيداد × إسبانيول

ساسولو × سبال

خيتافي × ريال مايوركا

وست هام × مانشستر يونايتد

كريستال بالاس × وولفرهامبتون

روما × بولونيا

نابولي × لتشي

سامبدوريا × تورينو

تصدي رائع من أدريان أمام تشيلسي

هدف ملغي لتشيلسي أمام ليفربول

هدف رائع من كانتي أمام ليفربول

تشيلسي × ليفربول

ملخص لمسات صلاح أمام تشيلسي

فالنسيا × ليجانيس

أرسنال × أستون فيلا

ملخص لمسات تريزيجيه ضد أرسنال

دورتموند × فرانكفورت

ريال مدريد × إشبيلية

سان جيرمان × ليون

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