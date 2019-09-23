لوبيتيجي: خسرنا لأننا لم نلحق الأذى بـ ريال مدريد

إشبيلية تعرض لهزيمته الأولى على ملعبه أمام ريال مدريد في الدوري من 5 سنوات، وسقط بهدف دون رد بالجولة الخامسة للمسابقة.

وصرّح لوبيتيجي بعد المباراة: “الفريق قاتل حتى النهاية، من المؤسف أننا لم نخرج بنقطة من المباراة”.

وأضاف: “في الشوط الأول فقدنا الكرة مرتين وكادوا أن يعاقبونا، وفي الشوط الثاني خلق ريال مدريد خطورة أقل، ولكن عندما لا تلحق الأذى بـ ريال مدريد، فإنه قادر على التسجيل من التفاصيل الصغيرة”.

وعن تجربته السابقة في تدريب ريال مدريد الموسم الماضي: “ليس وقت الحديث عن ذلك، أنا مدرب لـ إشبيلية الآن، من المؤسف أننا لم نستطع إهداء جماهيرنا الانتصار، لقد رافقونا من الفندق حتى الملعب”.

لوبيتيجي صافح سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بحرارة، وقد برر ذلك: “لدي علاقة جيدة مع راموس، تبادلنا التحية بشكل بمودة”.

ويتولى لوبيتيجي تدريب إشبيلية منذ مطلع الموسم الجاري، وقاده لسلسلة نتائج إيجابية، وحصد به 10 نقاط احتل بها المركز الخامس.

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