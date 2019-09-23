التحذير من بعض المواد الكيميائية المضافة في تحضير الحناء

إيوان ليبيا – وكالات :

حذرت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة أمس الأحد من استخدام بعض المواد الكيميائية المضافة في تحضير الحناء.

وزارة الصحة أوضحت في تحذيرها نشره مكتبها الإعلامي أن المادة الكيميائية السامة المعروفة محليا باسم “السراتية” تستخدم في تحضير الحناء لكنها تتغلغل في مسامات الجلد وتسبب الحساسية والتهابات جلدية حادة.

وأضافت أن هذه المادة السامة تمتصها الشعيرات الدموية وتصل إلى الكبد وتسبب خللاً في وظائفها وتجهد عضلة القلب وتؤدي إلى نقص الأوكسجين في الجسم وفشل كلوي وقد تسبب الوفاة كما يحصل مع عشرات النساء سنوياً.

يشار إلى أن صحة المؤقتة حذرت في مارس الماضي من انتشار مسحوق مادة حناء مُزوّر أدى إلى وفاة إحدى النساء داخل مستشفى المرج، مشيرةً إلى أنها سجلت 59 حالة وفاة خلال الأعوام الأخيرة الماضية نتيجة التسمم بالحناء إضافة إلى قرابة 150 حالة تسمم وتحسس جلدي.

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