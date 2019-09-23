مقتل 7 تلاميذ وإصابة 57 في انهيار فصل بمدرسة في كينيا

قال مسئولون في كينيا إن سبعة تلاميذ لاقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 57 آخرين اليوم الإثنين عندما انهار فصل بإحدى المدارس في العاصمة نيروبي.

وأظهرت لقطات بثتها محطات تليفزيونية عمال الإنقاذ وهم يفتشون وسط الأنقاض في مدرسة بريشاس تالنت ويحملون أكياس الجثث إلى سيارة إسعاف.

وقال سايرس أوجونا المتحدث باسم الحكومة “نُقل 57 تلميذا للمستشفى لتلقي العلاج ونستطيع تأكيد سقوط سبعة قتلى”.

وذكر مستشفى كينيا الوطني في وقت لاحق على تويتر إن 64 تلميذا نقلوا إلى المستشفى.

وقال نائب محلي يدعى جون كياري لتلفزيون إن.تي.في الكيني إن الطابق الأول من المبنى انهار مما أدى إلى حصار التلاميذ أسفله. ولم يُعرف سبب الانهيار على الفور لكن السلطات كانت قد حذرت في وقت سابق من وجود ما يتراوح بين 30 ألف و40 ألف مبنى آيل للسقوط في نيروبي لأن تلك المباني أقيمت بدون تراخيص. وكان مبنى سكني من ستة طوابق انهار قبل ثلاث سنوات في نيروبي بعد هطول أمطار غزيرة مما أسفر عن سقوط 51 قتيلا.

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