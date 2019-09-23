روحاني: إيران تقاوم العقوبات وتدفع أمريكا إلى اليأس

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، إن العقوبات الأمريكية الجديدة، التي استهدفت البنك المركزي الإيراني للمرة الثانية، تشير إلى “يأس” الولايات المتحدة في وجه المقاومة الإيرانية.

وفرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، مجموعة جديدة من العقوبات على إيران، استهدف بعضها البنك المركزي الذي أُدرج اسمه بالفعل على قائمة سوداء، وذلك بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين يوم 14 سبتمبر وألقى مسئولون أمريكيون باللوم فيها على طهران.

وتنفي إيران أي دور لها في الهجمات التي أعلنت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران وتحارب تحالفا بقيادة السعودية في الحرب اليمنية، المسئولية عنها.

وقال روحاني في تصريحات نقلها التليفزيون الرسمي:”يفرض الأمريكيون عقوبات على مؤسسات مدرجة بالفعل على القائمة السوداء. يشير هذا إلى يأس أمريكا التام ويبين فشل سياسة “الضغوط القصوى”، لأن الأمة الإيرانية العظيمة تقاوم بنجاح”.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأحد أن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحرب مع إيران مشيرا إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج هي “للردع والدفاع”.

لكن روحاني قال إن الوضع أصبح “متفاقما” في المنطقة، وألقى باللوم في ذلك على واشنطن. وأضاف “(الوضع في) المنطقة بات متفاقما… يطلقون دعاية عن ضرر (في السعودية) يمكن إصلاحه في أسبوعين… لأن أمريكا تريد غزو المنطقة”. وتابع قائلا إنه سيقدم خطة لإحلال السلام في المنطقة، تحت مسمى الأمل (مبادرة السلام في مضيق هرمز)، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. وأضاف في تصريحات قبيل التوجه إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة “كل دول الخليج الفارسي ومضيق هرمز والأمم المتحدة مدعوة للانضمام”.

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