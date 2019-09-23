موقف باشاغا من قيادة بادي لقوات الوفاق

إيوان ليبيا – وكالات :

حسم وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا موقفه من آمر لواء الصمود المعاقب دولياً وأمريكياً صلاح بادي باختياره الوقوف إلى جانبه وإعلان مساندته له .

وفي أول تعليق له قال باشاآغا في تصريح اليوم الإثنين لقناة ليبيا الأحرار أن صلاح بادي ليس مطلوب دولياً فيما بدا بأن وزير داخلية الوفاق قد وقع في خلط كبير وهو أن بادي مُعاقب وليس مطلوب .

وفي ما بدت أنها مغالطة أخرى ، زعم باشاآغا بأن العقوبات التي يواجهها رفيقه في فجر ليبيا صلاح بادي هى ذاتها الموجهة لعقيلة صالح ، ليقع بذلك في مغالطة أخرى وهي أن العقوبات الموجهة لصالح كانت من الإتحاد الأوروبي فقط بدعوى عرقلة الإتفاق السياسي ، بينما عقوبات بادي أمريكية أولاً وأممية ثانياً من خلال مجلس الأمن إضافة للإختلافات الجذرية في عقوبات الطرفين خاصة وأن الثاني صُنف كمتسبب في مقتل 120 مدنياً على الأقل ومدبر لعملية فجر ليبيا نفسها كعملية تسببت في تدمير العملية السياسية بليبيا .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا