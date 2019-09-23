رونالدو خارج قائمة يوفنتوس أمام بريشيا

ويحل يوفنتوس ضيفا على بريشيا لملاقاته في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وجاء استبعاد رونالدو نظرا لسفره إلى مدينة ميلانو لحضور جوائز أفضل لاعب في العالم حيث يتنافس عليها مع ليونيل ميسي من برشلونة وفيرجيل فان دايك من ليفربول.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر بـ12 نقطة.

أما بريشيا فيحتل المركز العاشر بست نقاط.

وخلال الموسم الجاري شارك رونالدو مع البيانكونيري في خمس مباريات سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا