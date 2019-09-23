معهد الشرق الأوسط والمركز المصري للدراسات الإستراتيجية ينظمان مؤتمرا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة

يعقد معهد الشرق الأوسط بواشنطن، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، مؤتمرا، لمدة يوم واحد تحت عنوان “مصر في شرق أوسط متغير” بمشاركة عدد كبير من الخبراء من مصر والولايات المتحدة، وذلك علي هامش الاجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك يوم الأربعاء ٢٥ سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يشارك بالحضور في أعمال المؤتمر لفيف من أبرز الشخصيات السياسية والدبلوماسية المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها في ١٧ سبتمبر الحالي، بالإضافة إلي خبراء بارزين من مراكز الأبحاث الأمريكية وشخصيات أكاديمية وكتاب بارزين وصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية والدولية.

يتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث جلسات، تتناول الأولي منها التغيرات الجيوبولتيكية بالمنطقة الخريطة السياسية والإستراتيجية الحالية لمنطقة الشرق الأوسط، وفي الجلسة الثانية يتناول المشاركون القضايا الإقليمية الراهنة وصور التهديدات الجديدة بالمنطقة، وفي الجلسة الثالثة مصر الجديدة من حيث التطورات الاقتصادية والمشروع العمراني المصري وعملية التحديث الإداري والتحول الرقمي التي تشهدها مصر والسياسات الاقتصادية والاجتماعية خاصة سياسات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي وحزمة مشروعات الحماية الاجتماعية مثل برامج الصحة وحياة كريمة وتكافل وكرامة وطرح وجهات نظر مصرية بشأن التعامل مع ملف الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان بمفهومها الواسع.

ويشارك في الجلستين الأولي والثانية متحدثون مصريون ومتحدثون أمريكيون بينما تخصص الجلسة الثالثة لمتحدثين مصريين فقط.

ومن المنتظر أن تشهد أعمال المؤتمر كلمة رئيسية لمتحدث رفيع المستوي، كما يشارك عدد من شباب الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية بأوراق عمل في أعمال المؤتمر. وتعقد جلسة ختامية مغلقة لخبراء المركز المصري ومعهد الشرق الأوسط تبحث في آفاق التعاون والشراكة بين المركزين في المستقبل.

تأسس معهد الشرق الأوسط في عام ١٩٤٦، حيث يعد أقدم مركز دراسات وأبحاث أمريكي ومقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ومتخصص في دراسات الشرق الأوسط. والمركز يحظي بسمعة متميزة بسبب مواقفه الموضوعية وله شهرة كبيرة بين مراكز الأبحاث الأمريكية. تأسس المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية في عام ٢٠١٨ بالقاهرة، ويقدم دراسات وأبحاثا حول قضايا الشأن المصري والإقليمي والدولي، وأطلق المركز عددا من المبادرات حول قضايا الشرق الأوسط في الشهور الأخيرة، ويسعي إلي توفير منبر موضوعي للحوار وتبادل الآراء يسهم في إثراء النقاش حول القضايا المختلفة.

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