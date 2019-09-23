المبعوث الأمريكي بإيران: الحرس الثوري يكرر تجربة لبنان في اليمن

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، اليوم الإثنين، إن إيران تنتهج سياسة توسعية من خلال الميليشيات في سوريا ولبنان والعراق واليمن.

وأضاف: فرضنا عقوبات على إيران لحرمانها من تمويل الإرهاب.

وتابع: إيران أنفقت أموال الاتفاق النووي على دعم ميليشياتها في المنطقة، مضيفًا إن إيران تواصل أنشطتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة، حسبما أفادت “سكاى نيوز”.

وأكد أن الحرس الثوري قدم مئات ملايين الدولارات للحوثيين وترسانة من الأسلحة المتطورة، مشيرا إلى أن الحرس الثوري يكرر تجربة لبنان في اليمن.

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