ترامب: أستحق الحصول على جائزة نوبل عن أشياء كثيرة

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه يستحق الحصول على جائزة نوبل “عن أشياء كثيرة”، مؤكدًا حرصه على المساعدة في الوساطة بين الهند وباكستان.

وقال ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “أعتقد أنني سأحصل على جائزة نوبل عن أشياء كثيرة لو كانوا يمنحونها بعدالة، وهو ما لا يفعلونه”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لقد أعطوا جائزة لأوباما بمجرد توليه الرئاسة، ولم يكن لديه فكرة عن أسباب حصوله عليها.. وهذا هو الشيء الوحيد الذي أتفق معه بشأنه”.

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