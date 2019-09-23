صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل

وتوج ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب اليوم الإثنين رسميا متفوقا على مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى أن ميسي حصل على 46 نقطة.

أما فان دايك فجاء ثانيا بـ38 نقطة وتلاه رونالدو بـ36 نقطة.

وفي المركز الرابع جاء محمد صلاح بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط.

وفي المركز السادس جاء كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بـ17 نقطة.

وسابعا جاء فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الحالي وأياكس أمستردام السابق بـ16 نقطة متساويا مع إدين هازارد نجم ريال مدريد الحالي وتشيلسي السابق.

وفي المركز التاسع احتله ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الحالي وأياكس أمستردام السابق بتسع نقاط.

وفي المركز العاشر جاء مهاجم توتنام هاري كين بخمس نقاط.

وبالنظر إلى المدربين فقد حصل يورجن كلوب المتوج بجائزة أفضل مدير فني في العالم على 48 نقطة متفوقا بـ10 نقاط عن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا.

وفي المركز الثالث بـ27 نقطة احتله مدرب توتنام ماوريسيو بوكيتينو.

أما في المركز الرابع فجاء إيريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام بـ26 نقطة.

وخامسا جاء مدرب الجزائر جمال بلماضي المتوج بكأس أمم إفريقيا 2019 بـ26 نقطة بالتساوي مع مدرب أياكس.

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