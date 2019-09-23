الاتحاد البرتغالي بعد فوز ميسي: رونالدو الأفضل دائما

وتوج ميسي بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته الرائعة، ليفك الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بها 5 مرات.

ونشر الاتحاد البرتغالي صورة لرونالدو عبر حسابه على “تويتر” كتب عليها “الأفضل دائما”.

وبات الآن رونالدو يحتاج للتتويج بها مرتين إضافيتين لتجاوز ميسي كما تمنى في حواره التليفزيوني الأخير.

وكان رونالدو واضحا حين سأله بيرس مورجان في حوار مع قناة ITV فقال نجم يوفنتوس:“أريد أكثر عدد من الكرات الذهبية في تاريخ كرة القدم. أحب ذلك، وأعتقد أني أستحقه. ميسي لاعب رائع، لكن أعتقد بعد حصولي على ست، أو سبع، أو ثمان (كرات ذهبية) سأتفوق عليه”.

وعادت الجائزة لأحضان ميسي بعدما غابت عنه منذ عام 2015.

وفاز ميسي مع برشلونة بالليجا في الموسم الماضي، فيما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد ليفربول وخسر نهائي كأس الملك من فالنسيا.

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