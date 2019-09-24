تعديل قانوني لحل مشكلة البطالة‎

إيوان ليبيا – وكالات :

ناقش رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني ،أمس الاثنين، بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مشكلة البطالة وملف الباحثين عن العمل، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير العمل، مسعود صوة.

وبحث خلال الاجتماع آليات حل المشكلة وكيفية وضع خطط وبرنامج تدريبي متكامل لتدريب الباحثين عن العمل وتأهيلهم لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.

وخلص الاجتماع إلى تقديم مقترح لمجلس النواب بإجراء بعض التعديلات على القانون رقم 12 لعام 2010، بشأن علاقات العمل لتطويره بما يتماشى مع المرحلة الحالية.

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