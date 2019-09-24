إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن المركز الوطني للامتحانات، عن فتح منظومة مراجعة أوراق الإجابة لطلبة الشهادة الثانوية.

وأوضح المركز، في بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، أن القرار جاء وفقا لإذن وزير التعليم بمباشرة مراجعة تظلمات طلبة امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2018 /2019، في نواحي احتمال وجود أخطاء إدخال في الحواسيب، أو تقدير درجة الأسئلة المقالية فقط، ولا تشمل التظلمات طلب زيادة درجات لغرض النجاح.

وكشف قرار الوزير أن آلية المراجعة ستكون من خلال قيام الطالب بمراجعة ورقة إجابته ودرجاته أولا على موقع الامتحانات بالشبكة الدولية، لإزالة أي غموض بالخصوص، وفق حالة ضرورة التظلم يتقدم الطالب بنموذج المراجعة إلى مدير مكتب الامتحانات بالمراقبة التي أجري بها الامتحان، موضحا به الاسم ورقم الجلوس ورقم السؤال الذي يرغب في مراجعته ويحصل الطالب إيصال تقديم الطلب في مكتب الامتحانات بالمراقبة.

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