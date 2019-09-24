التحذير من استعمال مستحضرات دوائية قد تكون مسرطنة

إيوان ليبيا – وكالات :

طالبت إدارة الصيدلة بعدم استعمال المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة «الرانيتيدين»، والمتعارف عليها بالاسم التجاري ZANTAC، والمستخدمة لعلاج القرحة وتقليل إفراز السائل الحمضي، بعد ورود تنبيه من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA باشتباه وجود شوائب من مادة NDMA يحتمل أن تكون مسرطنة.

وجاء في التعميم الصادر عن مدير إدارة الصيدلة خالد مهرج، «يُنصح كإجراء احترازي اللجوء إلى بدائل علاجية ذات نفس المفعول بعد الرجوع إلى الصيدلي المختص أو الطبيب المعالج»، وفق بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم.

ولفت التعميم، أنه من خلال متابعة وزارة الصحة لمستجدات التقارير العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية (منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، والوكالة الأوروبية لتقييم الأدوية EMEA)، أظهرت التقارير الأولية وجود نسبة ضئيلة من مادة NDMA، الأمر الذي يتطلب إجراء المزيد من التحاليل اللازمة للتحقق من مصادر المادة الخام المستخدمة لتصنيع هذا الدواء.

ودعت إدارة الصيدلة للإبلاغ عن أي آثار جانبية لهذا الدواء وباقي الأدوية المستخدمة – إن وجدت – من خلال تعبئة نموذج الإبلاغ عن الآثار الجانبية المعد لذلك، والمتواجد في المستشفيات والمراكز الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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