ترامب يؤكد على حاجة ليبيا لحكومة موحدة

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدر البيت الأبيض تصريحاً مقتضباً صباح الثلاثاء عقب اللقاء الذي جمع الرئيس دونالد ترامب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال البيت الأبيض في تصريحه الذي نشره عبر مركز البيانات التابع له : ” ناقش الزعيمان الصراع في ليبيا وأكدا من جديد التزامهما بدعم بناء حكومة ليبية موحدة وديمقراطية قادرة على التصدي للإرهاب ” .

وكانت الرئاسة المصرية قد قالت في وقت سابق بأن محادثات الزعيمان قد تطرقت إلى ملف مكافحة الارهاب ودور مصر الداعم لإستقرار المنطقة وملف الأزمة الليبية فيما أكد السيسي بأن المنطقة لن تستقر إطلاقاً مادامت جماعة الإخوان المسلمين ( الإسلام السياسي ) لازالت تحاول الوصول لحكمها .

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