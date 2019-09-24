رئيسة وزراء نيوزيلندا تبحث مع ترامب برنامج إعادة شراء الأسلحة

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر اهتماما ببرنامج إعادة شراء الأسلحة من مالكيها في البلاد، وذلك خلال اجتماع ثنائي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .

وأضافت أردرن للصحفيين عقب الاجتماع: “دار حديث حول إعادة شراء (الأسلحة) والعمل الذي نقوم به للقضاء على الأسلحة نصف الآلية على غرار النمط العسكري والبنادق الهجومية“.

وحظرت نيوزيلندا الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري بعد أقل من شهر من مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات عندما فتح شخص من دعاة تفوق العرق الأبيض النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في مارس.

وتابعت أردرن: “لقد أجرينا محادثة حول ما حدث في نيوزيلندا“.

ووصف وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز الاجتماع بأنه “انقلاب دبلوماسي“.

وقال بيترز في بيان “إن عقد اجتماع مدته 25 دقيقة مع الرئيس الأمريكي خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة يعد إنجازا في حد ذاته بالنظر إلى الضغط على جدول أعمال الرئيس“.

ورافق الرئيس الأمريكي نائبه مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي المعين حديثا روبرت أوبراين.

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